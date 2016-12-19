ORRHS Term 1 Principal’s Honor Roll

The following students have achieved honors for the first term at Old Rochester Regional High School:
Highest Honors, Grade 9: Emma Gabriel, Ian McCann, Janey Rego, Mackenzie Riley; Grade 10: Lily Govoni, Rosemary Loer, Michaela Mattson, Samantha Nicolosi, Claire Noble Shriver, Harrison Riley, Nicholas Thayer, Lauren Ziino; Grade 11: Austin Alexander, Haleydawn Amato, Caitlyn Kutash, Jahn Pothier, Alyssa Vicino; Grade 12: Jacob Cafarella, James Goulart, Hannah Guard, Jonathan Harris, Celeste Hartley, Molly Lanagan, Jordan McArdle, Daniel Renwick, Mary Roussell, Lauren Scott, Jacob Spevack, Ali Taylor, Lauren Valente, Maxxon Wolski.
High Honors, Grade 9: Gabrielle Bold, Tova Brickley, Grace Greany, Audrey Knox, Noah Maxwell, Alexandra Moniz, Danielle Nutter, Allison Paim, Nicholas Snow, Hannah Stallings, Emily Wilson; Grade 10: Elsie Buckley, Sara Campopiano, Daniel Hartley, Madeline Hartley, Alex Henrie, Amelia Isabelle, Nolan LaRochelle, Elisa Normand, Carly O’Connell, Elsie Perry, Brett Rood, Megan Shay, Taylor Swoish, Gates Tenerowicz; Grade 11: Felicia Araujo, Nicholas Claudio, Nicholas Elkallassi, Maggie Farrell, Tanner Figueiredo, Thomas Goodfellow, Lindsey Merolla, Ashleigh Wilson; Grade 12: Colin Flynn, Emma Gelson, Jonathan Kvilhaug, Joshua Lerman, Davis Mathieu, Madeline Morris, Alison Pachico, Max Pallatroni, Alexander Sousa.
Honors, Garde 9: Felicia Aguiar, Colby Alves, Cole Ashley, Nick Barrows, Andrew Bellemare, Meghan Berg, Alexander Bessey, Jonathan Borsari, Camden Brezinski, Luke Burke, Mary Butler, April Choquette, Thomas Coucci II, Luke Couto, Kinsley Dickerson, Samuel Dunn, Jenna Durgin, Molly Finnegan, Lilah Gendreau, Jack Gerard, Tucker Guard, Hunter Hanks, Luke Hanson, Ruth Harris, Meg Hughes, Patrick Igoe, Nicholas Johnson, Zoe Kelley, Chloe Lanagan, Emily Larkin, Max Marcial, Kate Marsden, Stephen Marston, Emma Mastovsky, Finneas McCain, Alexa McLeod, Emmett McQuade, John Meehan III, Elise Mello, Sarah Melloni, Gwendolyn Miedema, Tori Monteiro, Hunter Moreau, Noah Motta, Natalie Nilson, Alexandra Old, Rebecca Pacheco, Ruby Pasquill, Elyse Pellegrino, Cecilia Prefontaine, Nathan Przybyszewski, Benjamin Ritchie, Erin Scott, Joseph Sheridan, Kylie Silva, Alexi Smead, Sofia Sudofsky, Eric Tippins, Aiden Tremblay, Hadley Walsh, Kyah Woodland, Aiden Woods; Grade 10: Gabriella Amato, Michael Bienz, Emma Blouin, Nickolas Borsari, Marc Bourgeois, Mary Brulport, John Burke, Julia Cabral, Marisa Cofone, Brielle Correia, Danielle Craig, Noah Cunningham, Maddie Demanche, Jennifer Durocher, Nicole Fantoni, John Farrell, Alexandra Fluegel, David Forth, Ian Friedrichs, Pavanne Gleiman, Chandler Goulart, Sydney Green, Genevieve Grignetti, Sam Hartley-Matteson, Mariana Hebert, Marleigh Hemphill, Parker Johnson, Hanbyul Kang, Kaitlin Kelley, Caitlyn King, Holden King, Logan King, William Kirby IV, Tyler Kulak, Jillian Kutash, Christopher LaBelle, Abigail Lacock, Tayler Lee, Liam Lynch, Kristopher Merlo, Sarah Moitozo, Avery O’Brien-Nichols, Vanessa Ortega, Cassandra Ouellette, Kevin Ovian, Lauren Pina, Lily Poirier, Owen Powers, Meghan Rebello, Aidan Ridings, Madeleine Root, Olivia Rose, Tyler Rose, Sophia Schiappa, Geneva Smith, Delaney Soucy, Michael Stack, Robert Sylvester, Caroline Thomas, Julius Wagoner, Mariyah Wright, Alexander Wurl, Lily Youngberg; Grade 11: Thomas Browning, Joanna Caynon, Gabrielle Choquette, Isabelle Choquette, Evan Costa, Garam Darwish, Carly Demanche, Celia Deverix, James Dwyer, Abigail Dyson, Hannah Farias, Katelyn Feeney, Megan Field, Collin Fitzpatrick, Alexandrea Gerard, Riley Goulet, Kaiya Gregoire, Sophie Gurney, Christian Hotte, Hanil Kang, Maxine Kellum, Allison Kvilhaug, Warren Leavens, Sophie Levine, Joseph MacKay, Emily Marraffa, Madisen Martin, John Maurice Massaad, Julia Melloni, Destyn Miranda, Sam Pasquill, Hannah Powers, Caroline Regis, Michael Ripley, Jamie Roznoy, Christopher Savino, Harrison Smith, Benjamin Snow, Abigail Stark, Caitlin Stopka, Nicole Sullivan, Evan Tilley; Grade 12: Nicole Aguiar, Maxwell Asker, Cassidy Burt, Tessa Camboia, Emma Collings, Nolen Enos, Connor Farney, Nicholas Ferreira, Gavin Fox, Colleen Garcia, Joshua Garcia, Megan Hayes, Kelsey Holick, William Hopkins, Aubrie Isabelle, Connor Kelley, Olivia Labbe, Hunter LaRochelle, Victoria MacLean, Matthew Merlo, Thomas Miller, Mackenna Milton, Camryn Morais, Tyler Mourao, Alexandra Nicolosi, Colin O’Malley, Olivia Pellegrino, Timothy Schroeder, Ryson Smith, Eli Spevack, Noah Tavares, Jillian Tyndall, Matthew Valles, Sienna Wurl, Matthew Wyman, Emily Ziino.