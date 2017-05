ORR High School Honor Roll

The following students have achieved honors for the third term at Old Rochester Regional High School:

Highest Honors, Grade 9: Gabrielle Bold, Jonathan Borsari, Mary Butler, Thomas Coucci II, Emma Gabriel, Lilah Gendreau, Grace Greany, Audrey Knox, Stephen Marston, Ian McCann, Alexa McLeod, Alexandra Moniz, Natalie Nilson, Danielle Nutter, Ruby Pasquill, Mackenzie Riley, Sofia Sudofsky, Emily Wilson, Aiden Woods; Grade 10: Marisa Cofone, Alexandra Fluegel, Sydney Green, Genevieve Grignetti, Amelia Isabelle, Rosemary Loer, Michaela Mattson, Samantha Nicolosi, Elsie Perry, Harrison Riley, Geneva Smith, Gates Tenerowicz, Lauren Ziino; Grade 11: Hannah Farias, Alyssa Vicino; Grade 12: Hannah Guard, Molly Lanagan, Davis Mathieu, Emily Newell, Daniel Renwick, Lauren Valente, Emily Ziino.

High Honors, Grade 9: Felicia Aguiar, Colby Alves, Tova Brickley, Luke Hanson, Ruth Harris, Paul Kippenberger III, Noah Maxwell, Ella McIntire, Alexandra Old, Janey Rego, Hannah Stallings; Grade 10: Elsie Buckley, Julia Cabral, Sara Campopiano, Mikayla Chandler, Pavanne Gleiman, Lily Govoni, Hanbyul Kang, Tyler Kulak, Claire Noble Shriver, Elisa Normand, Carly O’Connell, Lily Poirier, Robert Sylvester, Lily Youngberg; Grade 11: Nicholas Claudio, Collin Fitzpatrick, Caitlyn Kutash, Sam Pasquill, Benjamin Snow, Aidan Thayer, Evan Tilley; Grade 12: Jacob Cafarella, James Goulart, Jonathan Harris, Jordan McArdle, Hannah Nadeau, Jacob Spevack, Sienna Wurl, Matthew Wyman.

Honors, Grade 9: Cole Ashley, Jacqueline Barrett, Meghan Berg, Alexander Bessey, Camden Brezinski, Bethany Cabral, Jack Cadden, April Choquette, Charlotte Cole, Luke Couto, Samuel Dunn, Stephen Feeney, Molly Finnegan, Patrick Finnegan, Alanna Fitzpatrick, Jack Gerard, Madison Guinen, Jillian Higgins, Meg Hughes, Ryu Huynh-Aoyama, Patrick Igoe, Nicholas Johnson, Zoe Kelley, Grayson Lord, Max Marcial, Kate Marsden, John Meehan III, Sarah Melloni, Aidan Michaud, Tori Monteiro, Noah Motta, Lauren O’Malley, Allison Paim, Lauryn Pallatroni, Nathan Perry, Hannah Pires, Cecilia Prefontaine, Nathan Przybyszewski, Benjamin Ritchie, Erin Scott, Kylie Silva, Alexi Smead, Victoria Sullivan, Jendell Teixeira, Eric Tippins, Hadley Walsh, Kyah Woodland; Grade 10: Gabriella Amato, Emma Blouin, Marc Bourgeois, Mary Brulport, John Burke, Sophia Clingman, Brielle Correia, Danielle Craig, Maddie Demanche, Nicole Fantoni, John Farrell, Abigail Ferreira, Ian Friedrichs, Daniel Hartley, Madeline Hartley, Mariana Hebert, Marleigh Hemphill, Alex Henrie, Kristina Hopkins, Kaitlin Kelley, Caitlyn King, Holden King, Logan King, Victoria Kvilhaug, Christopher LaBelle, Nolan LaRochelle, Tayler Lee, Liam Lynch, Sarah Moitozo, Geoffrey Noonan, Avery O’Brien-Nichols, Vanessa Ortega, Cassandra Ouellette, Kevin Ovian, Robert Pedro Jr., Lauren Pina, Owen Powers, Mia Quinlan, Meghan Rebello, Aidan Ridings, Ansley Rivera, Tyler Rose, Robert Ross, Timothy Saunders, Megan Shay, Alexandria Sheehan, Sarah Sollauer, Delaney Soucy, Michael Stack, Taylor Swoish, Adam Sylvia, Nicholas Thayer, Julius Wagoner, Madison Welter, Natalia Wierzbicki, Mariyah Wright, Alexander Wurl; Grade 11: Austin Alexander, Haleydawn Amato, Ashley Bachand, Samantha Ball, Alice Bednarczyk, Emily Bock, Kristian Bodin, Colin Bourgeois, Thomas Browning, Erin Burke, Gabrielle Choquette, Evan Costa, Stephanie Dondyk, James Dwyer, Abigail Dyson, Maggie Farrell, Megan Field, Tanner Figueiredo, Elle Gendreau, Lauren Gonsalves, Kaiya Gregoire, Sophie Gurney, Ayana Hartley, Kacey Henriques, Hanil Kang, Zachary Kelley, Maxine Kellum, Michael Kennefick II, Patrick Kiernan, Allison Kvilhaug, Zakary Labonte, Alexander le Gassick, Joseph MacKay, Alisha Mackin, Madisen Martin, Lindsey Merolla, Andrew Miller, Destyn Miranda, Mikayla Mooney, Ethan Mort, Gabriel Noble Shriver, Thomas Noonan, Alyssa Perry, Jahn Pothier, Hannah Powers, Caroline Regis, Michael Ripley, Jamie Roznoy, Christopher Savino, Madeline Scheub, Emo Schiappa III, Matthew Silva, Abigail Stark, Erin Stoeckle, Caitlin Stopka, Sara Sturtevant, Nicole Sullivan, Courtney Vance, Sadie Weedall; Grade 12: Nicole Aguiar, Emma Cadieux, Tessa Camboia, Emma Collings, Erin Costa, Elizabeth Davis, Nicholas Ferreira, Gavin Fox, Kelly Fox, Colleen Garcia, Joshua Garcia, Emma Gelson, Thais Gorgonha, Kelsey Holick, Aubrie Isabelle, Caleb Jagoda, Connor Kelley, Jonathan Kvilhaug, Olivia Labbe, Hunter LaRochelle, Diana LaRock, Joshua Lerman, Ava Mendonca, Thomas Miller, Mackenna Milton, Camryn Morais, Madeline Morris, Colin O’Malley, Daniela Ochoa, Max Pallatroni, Jacob Pantos, Alexis Parker, Olivia Pellegrino, Graham Poirier, Ryson Smith, Alexander Sousa, Ali Taylor, Jillian Tyndall, Maxxon Wolski.