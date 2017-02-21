ORR High School Honor Roll

The following students have achieved honors for the second term at Old Rochester Regional High School:
Highest Honors, Grade 9: Gabrielle Bold, Mary Butler, Emma Gabriel, Grace Greany, Audrey Knox, Ian McCann, Alexa McLeod, Alexandra Moniz, Natalie Nilson, Janey Rego, Mackenzie Riley, Hannah Stallings; Grade 10: Alexandra Fluegel, Lily Govoni, Amelia Isabelle, Rosemary Loer, Samantha Nicolosi, Claire Noble Shriver, Carly O’Connell, Harrison Riley, Geneva Smith, Gates Tenerowicz, Lauren Ziino; Grade 11: Ava Ciffolillo, Maxine Kellum, Caitlyn Kutash, Warren Leavens, Alyssa Vicino; Grade 12: Jacob Cafarella, Emma Gelson, James Goulart, Hannah Guard, Jonathan Harris, Molly Lanagan, Davis Mathieu, Daniel Renwick, Jacob Spevack, Lauren Valente.
High Honors, Grade 9: Meghan Berg, Thomas Coucci II, Luke Hanson, Kate Marsden, Stephen Marston, Danielle Nutter, Ruby Pasquill, Cecilia Prefontaine, Benjamin Ritchie, Sofia Sudofsky, Eric Tippins, Emily Wilson; Grade 10: Julia Cabral, Brielle Correia, Nicole Fantoni, Ian Friedrichs, Sydney Green, Daniel Hartley, Abigail Lacock, Michaela Mattson, Elisa Normand, Meghan Rebello, Natalia Wierzbicki; Grade 11: Austin Alexander, Haleydawn Amato, Felicia Araujo, Emily Bock, Nicholas Claudio, Abigail Dyson, Katelyn Feeney, Megan Field, Abigail Stark, Aidan Thayer, Ashleigh Wilson; Grade 12: Colin Flynn, Thomas Miller, Mackenna Milton, Olivia Pellegrino, Matthew Wyman, Emily Ziino.
Honors, Grade 9: Felicia Aguiar, Colby Alves, Cole Ashley, Jacqueline Barrett, Sarah Besancon, Jonathan Borsari, Camden Brezinski, Tova Brickley, April Choquette, Toni Ciffolillo, Charlotte Cole, Lucas Costa, Luke Couto, Kinsley Dickerson, Michelina Ditata, Samuel Dunn, Lilah Gendreau, Jack Gerard, Madison Guinen, Hunter Hanks, Ryu Huynh-Aoyama, Patrick Igoe, Gabriel Jacobsen, Nicholas Johnson, Zoe Kelley, Paul Kippenberger III, Chloe Lanagan, Emma Mastovsky, Noah Maxwell, Ella McIntire, John Meehan III, Sarah Melloni, Aidan Michaud, Tori Monteiro, Alexandra Old, Rebecca Pacheco, Allison Paim, Lauryn Pallatroni, Elyse Pellegrino, Nathan Perry, Nathan Przybyszewski, Robert Ramsay, Dillon Romig, Joseph Sheridan, Alexi Smead, Nicholas Snow, Victoria Sullivan, Jendell Teixeira, Aiden Tremblay, Hadley Walsh, Kyah Woodland, Aiden Woods; Grade 10: Gabriella Amato, Samuel Austin, Danya Bichsel, Michael Bienz, Emma Blouin, Elsie Buckley, John Burke, Sara Campopiano, Jacob Cardwell, Mikayla Chandler, Sophia Clingman, Marisa Cofone, Noah Cunningham, Maddie Demanche, Abigail Ferreira, Pavanne Gleiman, Genevieve Grignetti, Madeline Hartley, Mariana Hebert, Alex Henrie, Hanbyul Kang, Kaitlin Kelley, Caitlyn King, Holden King, Logan King, William Kirby IV, Victoria Kvilhaug, Christopher LaBelle, Nolan LaRochelle, Jake Mourao, Geoffrey Noonan, Avery O’Brien-Nichols, Patrick O’Neil, Vanessa Ortega, Cassandra Ouellette, Elsie Perry, Chelsea Peterson, Lauren Pina, Lily Poirier, Delaney Pothier, Aidan Ridings, Jonathan Riley, Brett Rood, Olivia Rose, Tyler Rose, Megan Shay, Alexandria Sheehan, Delaney Soucy, Michael Stack, Taylor Swoish, Robert Sylvester, Adam Sylvia, Nicholas Thayer, Caroline Thomas, Julius Wagoner, Raymond Williams, Mariyah Wright, Lily Youngberg; Grade 11: Jenna Aruri, Ashley Bachand, Samantha Ball, Thomas Browning, Ashley Brzezinski, Angelina Cosgrove, Alexa Costa, Garam Darwish, Carly Demanche, Stephanie Dondyk, Mackenzie Drew, James Dwyer, Hannah Farias, Maggie Farrell, Tanner Figueiredo, Collin Fitzpatrick, Elle Gendreau, Alexandrea Gerard, Mackenzie Good, Thomas Goodfellow, Riley Goulet, Kaiya Gregoire, Sophie Gurney, Kacey Henriques, Hanil Kang, Michael Kennefick II, Alexander le Gassick, Sophie Levine, Joseph MacKay, Alisha Mackin, Madisen Martin, John Maurice Massaad, Julia Melloni, Lindsey Merolla, Elizabeth Mitchell, Mikayla Mooney, David Nadeau, Sam Pasquill, Jahn Pothier, Hannah Powers, Isabella Sauro, Christopher Savino, Madeline Scheub, Emo Schiappa III, Harrison Smith, Julia Smith, Benjamin Snow, Jack Sollauer, Grace Stephens, Erin Stoeckle, Caitlin Stopka, Trevor Stopka, Sara Sturtevant, Evan Tilley, William Truesdale, Courtney Vance, Ella Vercellone, Julia Winsper, Jacob Yeomans; Grade 12: Nicole Aguiar, Emma Cadieux, Emma Collings, Amanda Colwell, Erin Costa, Elizabeth Davis, Gavin Fox, Kelly Fox, Colleen Garcia, Joshua Garcia, Thais Gorgonha, Megan Hayes, Kelsey Holick, William Hopkins, Caleb Jagoda, Connor Kelley, Hunter LaRochelle, Joshua Lerman, Camryn Morais, Tyler Mourao, Hannah Nadeau, Alexandra Nicolosi, Colin O’Malley, Alexis Parker, Graham Poirier, Hannah Ribeiro, Lauren Scott, Eli Spevack, Noah Tavares, Ali Taylor, Jillian Tyndall, Maxxon Wolski, Sienna Wurl.