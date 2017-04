The following students have achieved placement on the Head of School list for Falmouth Academy’s Winter Term:

From Marion: Paige Feeney’21; Kari Marvel ’21; Max Richins ’22; Alissya Silva’18

From Mattapoisett: Eleanor Beams ’21; Max Richardson ’22; Grace Russell ’19; Oliver Russell ’17; Eliza Van Voorhis ’17

From Rochester: Emma Keeler ’19