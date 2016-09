The ORR Class of 1966 will be holding a 50th Reunion on the Weekend September 30 to October 2. Contact Donna Lee Tufts at 774-553-5242 for more info. We are looking for missing classmates Susan Brinkema, Jane Brisson, Cecil Corriveau, Beverly Fernandes, Thalia Gronblom, Warren Hastings, Enis Krol, Ann Parkinson, Sandra Poirier, Cynthia Reed, Paula Robinson, Terry Roedl, Peter Turcotte, and Sandra Viera.